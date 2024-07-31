Heniyye'nin cenaze namazını Hamaney kıldıracak

Yayınlanma: 31.07.2024 - 18:40

Güncelleme: 31.07.2024 - 18:41

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için geldiği İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Heniyye için yarın başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlenecek.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada, Heniyye'nin cenaze namazını Hamaney’in kıldıracağı bildirildi.

Tahran Üniversitesi’nde kılınacak namazın ardından Heniyye'nin cenazesi Tahran’daki Azadi Meydanı’na kadar halkın eşliğinde götürülecek.

Düzenlenecek törenin ardından Heniyye'nin naaşının Katar'ın başkenti Doha'da defnedilmesi bekleniyor.

TAHRAN’DA SUİKASTA UĞRADI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu’nun yayınladığı bildiride, “Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir” ifadeleri yer almıştı.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS

İran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.

HAMANEY’DEN İNTİKAM SÖZÜ

İran dini lideri Ali Hamaney, Heniyye'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, “Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Heniyye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.