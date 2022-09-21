Masha Amini'nin şüpheli ölümü üzerine Taksim'e çıkan İranlılara polis müdahalesi

İran’da Mahsa Amini’nin gözaltına alınması ve ardından şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi nedeniyle, Türkiye’de yaşayan İranlılar Taksim Meydanı’nda eylem yapmak istedi. Akşam polis uyarılara rağmen dağılmayan eylemcilerden bazıları gözaltına alındı.

İHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:41
Masha Amini'nin şüpheli ölümü üzerine Taksim'e çıkan İranlılara polis müdahalesi
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Türkiye’de yaşayan İranlılar, İran’da Mahsa Amini isimli kadının "örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi üzerine , sosyal medyadan haberleşerek saat 19.00’da Taksim Meydanı’nda bir araya geldi.

Polis ekipleri, gruba "izinleri olmadığı için eyleme müsaade edilmeyeceği" uyarısı yaptı.

Ancak grup, Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesine yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Eylem yapmak isteyen grup kısa süreli gerginlikten sonra dağıldı.

Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.


Mahsa Amini taksim gözaltı

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