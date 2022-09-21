Masha Amini'nin şüpheli ölümü üzerine Taksim'e çıkan İranlılara polis müdahalesi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:41

Türkiye’de yaşayan İranlılar, İran’da Mahsa Amini isimli kadının "örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi üzerine , sosyal medyadan haberleşerek saat 19.00’da Taksim Meydanı’nda bir araya geldi.

Polis ekipleri, gruba "izinleri olmadığı için eyleme müsaade edilmeyeceği" uyarısı yaptı.

Ancak grup, Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesine yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Eylem yapmak isteyen grup kısa süreli gerginlikten sonra dağıldı.

Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.



