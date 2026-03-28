İran duyurdu: 'Türkiye üzerinden ilaç yardımı sevkiyatı başladı'

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu yardım sevkiyatı Türkiye üzerinden İran’a ulaştırılarak İran Kızılayı’na teslim edildi. İlk etapta gönderilen yardımın, ülkenin ihtiyaç duyduğu çeşitli ilaç türlerini içerdiği ifade edilen açıklamada, aynı güzergâh üzerinden yeni yardım sevkiyatlarının da planlandığını ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tahran, önceki açıklamalarında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında okullar, hastaneler, ambulanslar, rafineriler ve su kaynakları gibi hayati altyapıların sistematik olarak vurulduğunu vurguladı.

İran'da saldırılar ve uzun süredir uygulanan ambargo nedeniyle ülkede insani ihtiyaçların karşılanmasında sorunlar yaşanıyor.