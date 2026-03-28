Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran duyurdu: 'Türkiye üzerinden ilaç yardımı sevkiyatı başladı'

28.03.2026 15:03:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından temin edilen ilaç yardımlarının Türkiye üzerinden İran’a ulaştırıldığını ve ilk sevkiyatın yapıldığını açıkladı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu yardım sevkiyatı Türkiye üzerinden İran’a ulaştırılarak İran Kızılayı’na teslim edildi. İlk etapta gönderilen yardımın, ülkenin ihtiyaç duyduğu çeşitli ilaç türlerini içerdiği ifade edilen açıklamada, aynı güzergâh üzerinden yeni yardım sevkiyatlarının da planlandığını ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tahran, önceki açıklamalarında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında okullar, hastaneler, ambulanslar, rafineriler ve su kaynakları gibi hayati altyapıların sistematik olarak vurulduğunu vurguladı.

İran'da saldırılar ve uzun süredir uygulanan ambargo nedeniyle ülkede insani ihtiyaçların karşılanmasında sorunlar yaşanıyor.

İlgili Konular: #türkiye #İran #sevkiyat

İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali vuruldu ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran’ın başkenti Tahran’da patlamalar yaşanırken, İran Atom Enerjisi Kurumu Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet ettiğini açıkladı.
İran’da kritik tesisler vuruldu: Ağır su kompleksi ve 'sarı kek' hedef alındı srail’in saldırı tehdidinin ardından İran’ın Erak ve Yezd eyaletlerinde patlamalar meydana geldi. Hendab Ağır Su Kompleksi ile uranyum üretiminde kritik “sarı kek” tesisinin hedef alındığı bildirildi; İran’dan sert misilleme mesajı geldi.
İran’dan Suudi Arabistan’daki üsse misilleme: ABD askerleri yaralandı İsrail’in, İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Tahran, Suudi Arabistan’daki bir askeri üssü hedef aldı. ABD’li yetkililere göre saldırıda en az 10 Amerikan askeri yaralanırken, bazı askeri uçaklarda da ağır hasar oluştu.