Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:53

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:04

İsrail’in kanlı bombardımanları ve bölgedeki vekil güçlerin saldırılarına değinen Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Faik Demir, “Ortadoğu’da oyun hiç bu kadar karışmadı ve aktörlerin politikaları hiç bu kadar değişken ve belirsiz olmadı” dedi.

“Bölgesel anlaşmazlıkların ve sorunların hemen çözüleceğini beklemek pek mümkün değil” yorumunu yapan Demir, “İran, ABD ve İsrail karşıtılığı ile bölgesel karışıklığın destekleyicisi olmak zorunda. Aksi halde İran yine odağa oturur. Rusya ise bölgede bizzat bulunan ama sessiz kalmayı tercih ederken Çin de yine bu ikilinin arkasında sessizce durmakta” ifadelerini kullandı.

5 KASIM VURGUSU

Ürdün’deki Amerikan üssüne 28 Ocak’ta yapılan saldırıya atıfla Demir, “ABD, mutlaka cevap verecektir. Ama gerginliği artırmayacaktır. ABD, kriz büyüten değil çözen aktör görünümü kazanmak durumunda” diye konuştu. “Dünyada ve ülke içinde ABD’nin bölgedeki politikalarının çok sert şekilde eleştirildiğini” anımsatan Demir, bu nedenle Beyaz Saray’ın kısa vadede, özellikle 5 Kasım’daki başkanlık seçimini de dikkate alarak daha dikkatli ve yapıcı bir politika izlemesini öngördüğünü belirtti. Demir, “ABD’nin güçlü, etkili ve belirleyici rolünü kaybetmesi durumunda Ortadoğu’da bu rolü oynamaya hazır aktörler olduğu unutulmamalı” dedi.