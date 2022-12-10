İran İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İngiltere, Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle dün İranlı yargıçlara ve hapishane görevlilerine yaptırım kararı almıştı.
İran, Muhsin Şikari'nin idam edilmesi nedeniyle İranlı yargı yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin İran'daki terör ve kargaşaya destek vermesi ve İranlılara yasa dışı yaptırımlar getirmesinin ardından" bu ülkenin Tahran Büyükelçi Simon Shercliff'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Londra yönetiminin protestolarla ilgili yaptırımlarının "İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da İngiliz Büyükelçi'ye hatırlatıldığı aktarıldı.
İran'da Mahsa Amini adlı genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili geçen haftalarda idama mahkum edilen 23 yaşındaki Muhsin Şikari adlı bir kişinin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.
Protestolarla bağlantılı idam edilen ilk gösterici olan Şikari, "ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, bir güvenlik görevlisini yaralamak, korku ve dehşet salmak gibi eylemler yoluyla devlete karşı savaş açmakla (muharebe)" suçlanmıştı.
İngiltere, İran'da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyin Matin'i dün Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.
Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "protestoculara uygulanan baskıyla bağlantılı İran mahkemesi hakimlerine ve hapishane görevlilerine yaptırım kararı aldıklarını" açıklamıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cleverly'nin, "İranlı yetkililere görüşlerimizi açıkça ifade ettik. İran infazları derhal durdurmalı ve kendi halkına yönelik şiddeti sona erdirmeli" ifadelerine yer verilmişti.
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