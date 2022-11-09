İran: İngiltere, İran'ı güvensiz hale getirmek için yaptığı eylemlerin bedelini ödeyecek
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İngiltere'yi ülkesindeki protestoları kışkırtmakla suçlayarak, "İngiltere, İran'ı güvensiz hale getirmek için yaptığı eylemlerin bedelini ödeyecek" dedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait resmi internet sitesinde açıklamaları yayınlanan İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İngiltere'nin ülkedeki protestoları kışkırttığını öne sürdü.
İranlı Bakan, Londra'dan Farsça yayın yapan ve Tahran yönetimi tarafından "ülkedeki olayları kışkırtmak için dezenformasyon içerikli yayınla" suçlanan "Iran International" televizyonunun faaliyetleri konusunda İngiliz hükümetini eleştirdi.
"Iran International" adlı medya kuruluşunun İran'da "terör örgütü" kapsamına alındığını hatırlatan Hatib, "İngiltere'nin aksine, diğer ülkelerde terör eylemlerini ve güvensizlik yaratmayı asla desteklemeyeceğiz ancak bu ülkelerdeki güvensizliği önleme yükümlülüğümüz de yok. İngiltere, İran'ı güvensiz hale getirmek için yaptığı eylemlerin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise geçen hafta yaptığı açıklamada gösterilerde 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
İran yönetimi, yaklaşık iki aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor. Tahran yönetimi ayrıca "Iran International" televizyonunun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini savunuyor.
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