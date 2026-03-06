İran, İsrail ve ABD komünist partilerinden ortak açıklama: 'Kurtuluş Tel Aviv ve Washington ile gelmeyecek'

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan beri sürdürdüğü İran'a yönelik hava saldırılarına ilişkin İran (Tudeh), İsrail (Maki) ve Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi'nden (CPUSA) ortak bir bildiri geldi.

Üç ülkenin komünist partisinin açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarının hedefinde İran'da kukla bir tiranlık yaratmak olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgenin ve dünyadaki ilerici güçlere emperyalist saldırganlığına karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Açıklamada, gerici ve otoriter rejimlerden gerçek kurtuluşun ve değişimin Washington veya Tel Aviv'den değil halkın ve vatansever liderliğin eylemiyle gelebileceğinin altı çizildi.

Bildiride şöyle denildi:

"Netanyahu suçlu hükümeti ve ABD emperyalizmi tarafından Cumartesi sabahı erken saatlerde İran'a karşı başlatılan saldırı savaşı, tam ölçekli bir savaşı ateşledi ve bölgeyi ve halklarını, emperyalist çıkarlar uğruna, halkların çıkarlarına, bağımsızlıklarına ve kendi kaderlerini tayin etme haklarına aykırı olarak, bölgeyi ve dünyayı hakimiyet ve kontrol altına alma çabasıyla daha fazla felakete ve sivil kayıplara sürükledi.

Trump yönetiminin bölgedeki ve Latin Amerika kıtasının başka yerlerindeki egemen bir ülkede 'rejim değişikliği' niyetini ilan etmesi, halkların egemenliğine ve onuruna yapılan büyük bir saygısızlık ve uluslararası hukukun ve daha önce oluşturulmuş tüm normların varoluş anlamının ortadan kaldırılmasıdır ve bu tehlike, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in her savaşı ve saldırganlığıyla birlikte artmaktadır.

Filistin, Irak, Libya, Suriye, Sudan, Lübnan ve dünyanın güney yarısındaki sömürgecilik ve emperyalizmle karşı karşıya kalan her ülkedeki halkların deneyimleri göz ardı edilemez. Gerici ve otoriter rejimlerden gerçek kurtuluş ve değişim ancak halkın ve vatansever liderliğin eylemiyle gelebilir, Washington veya Tel Aviv'den değil.

İran'a ve İran halkına yönelik bu saldırının, bölgedeki diğer ülkeler üzerinde tam bir egemenliğe giden bir başlangıç ​​olduğunu, İsrail hükümeti ve ABD yönetiminin açıklamaktan çekinmediği bir plan olduğunu tekrar vurguluyoruz ve ayrıca bu ABD-İsrail emperyalist askeri saldırganlığının, İran'ı tiranlığın ve mevcut diktatörlüğün boyunduruğundan kurtarmakla kalmayıp, İran'ı yetenekli bir bölgesel devlet olarak yok etme ve mevcut hükümeti, muhaliflerini kanlı bir şekilde bastırma programını önceden ilan etmiş olan ast ve otoriter bir rejimle değiştirme girişimi olduğunu da teyit ediyoruz.

Enternasyonalist komünist partiler olarak, her bir ülkemizdeki sömürü ve baskı rejimlerinden gerçek kurtuluşu arayan tüm güçleri ve dünyadaki barışsever ve ilerlemeci güçleri, bu kritik ve belirleyici anlarda savaş ve saldırganlık hükümetlerine karşı mücadele etmek için tüm güçleriyle birleşmeye çağırıyoruz."