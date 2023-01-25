İran, nükleer faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyduğunu açıkladı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 13:02

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 13:02

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, başkent Tahran'daki kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İslami, "Bizim UAEA ile işbirliğimiz devam etmektedir. UAEA birimlerinin raporlarında yer aldığı üzere, İran'ın nükleer faaliyetlerinde bir sapma yok" dedi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İran'ı ziyaretinin gündemde olduğunu belirten İslami, "UAEA'nın kendi hedeflerine ulaşmak için İran'a psikolojik baskı uygulaması ve siyasi girişimlerde bulunması sonuçsuz kalmıştır" ifadelerini kullandı.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI "İÇİ BOŞ KABUK"

Grossi, dün, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesinde milletvekillerine İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili son durum hakkında bilgi vermiş, anlaşmanın kimse tarafından "ölü" olarak değerlendirilmediğini ancak "içinin boşaldığını" söylemişti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te imzalanan KOEP hakkında konuşan Grossi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse KOEP'in öldüğünü ilan etmedi ama KOEP şu anda içi boş bir kabuk. Anlaşmanın hiçbir yükümlülüğü yerine getirilmiyor. KOEP'teki tüm sınırlar birçok kez ihlal edilmiş durumda. Neredeyse nükleer silah için gerekli yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor."