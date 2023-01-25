İran, İsrail'le irtibatlı olduğu iddia edilen 12 terör timi yakaladıklarını duyurdu

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen 12 "terör" timinin yakalandığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:08
İran, İsrail'le irtibatlı olduğu iddia edilen 12 terör timi yakaladıklarını duyurdu
Abone Ol google-news

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, ülkeye yönelik muhtemel terör saldırılarına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hatib, "Ülkede kargaşa çıkarma amacıyla eylemler yapmaya hazırlanan İsrail'le irtibatlı 12 terör timi yakalandı" dedi.

Hatib, söz konusu girişimin "İran düşmanları tarafından Mahsa Emini gösterilerinin sonuçsuz kalmasının ardından planlandığını" iddia etti.

İran'da bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edilmişti.


İran israil

İlgili Haberler

İsrail ve ABD, 'İran'a mesaj niteliğinde' ortak askeri tatbikat başlattı

İsrail ve ABD, 'İran'a mesaj niteliğinde' ortak askeri tatbikat başlattı
ABD'den 10 İranlı yetkiliye ve 1 kuruluşa yaptırım

ABD'den 10 İranlı yetkiliye ve 1 kuruluşa yaptırım
İran, kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiyi ele geçirdi

İran, kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiyi ele geçirdi

En Çok Okunan Haberler