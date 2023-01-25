İran, İsrail'le irtibatlı olduğu iddia edilen 12 terör timi yakaladıklarını duyurdu
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'le irtibatlı olduğu öne sürülen 12 "terör" timinin yakalandığını söyledi.
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, ülkeye yönelik muhtemel terör saldırılarına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Hatib, "Ülkede kargaşa çıkarma amacıyla eylemler yapmaya hazırlanan İsrail'le irtibatlı 12 terör timi yakalandı" dedi.
Hatib, söz konusu girişimin "İran düşmanları tarafından Mahsa Emini gösterilerinin sonuçsuz kalmasının ardından planlandığını" iddia etti.
İran'da bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edilmişti.
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