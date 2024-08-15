İran'dan İsrail'e rest: 'Vahşetine sessiz kalmak...'

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in vahşeti karşısında sessiz kalmanın bu rejimi daha küstah hale getirdiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:51
İran'dan İsrail'e rest: 'Vahşetine sessiz kalmak...'
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Japon mevkidaşı Kamikawa Yoko ile telefonda bölgesel konuları görüştü.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından bahseden Bakıri, "Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni, bir yandan ABD ve bazı batılı ülkelerin Tel Aviv'deki suç çetesine yardım etmesi ve diğer yandan bazı batılı ülkelerin bu ırkçı rejimin suçuna karşı sessiz ve eylemsiz kalmalarıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bazı ülkelerin İsrail'i durdurmaya yönelik adımları engellediğine işaret eden Bakıri, "Tecrübe, İsrail'in askeri vahşetine sessiz kalmanın bu rejimi daha küstah hale getirdiğini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Japon Bakan Kamikava ise konuşmasında, bölgede yükselen gerilimden duyduklarını endişeyi dile getirerek gerilimin düşürülmesinin tüm tarafların çıkarına olacağını söyledi.


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