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İran Kızılay Başkanı duyurdu: İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerdeki son durum!

İran Kızılay Başkanı duyurdu: İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerdeki son durum!

18.06.2025 11:55:00
Güncellenme:
DHA
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İran Kızılay Başkanı duyurdu: İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerdeki son durum!

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail’in şu ana kadar 21 eyalete saldırı düzenlediğini bildirdi. Halidi ayrıca, "Yaklaşık 1000 kişi geçici olarak barınma altına alındı" bilgisini paylaştı.

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in saldırılarından etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını açıkladı. Halidi, “Saldırıların başlangıcından bu yana 21 eyalet etkilendi. Yaklaşık 1000 kişi geçici olarak barınma altına alındı” dedi.

Bu süreçte 3 bin 667 personelin görev aldığını vurgulayan Halidi, enkaz kaldırma, acil sağlık hizmetleri ve arama kurtarma çalışmalarında 983 ekibin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Şu ana kadar 145 yaralının Kızılay tarafından hastanelere sevk edildiğini ifade eden Halidi, ölü ve yaralı hakkında bilgi paylaşmadı.

İlgili Konular: #saldırı #İran #eyalet #İsrail saldırısı

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