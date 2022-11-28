İran Meclisi, ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğine onay verdi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:10

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (İSNA) göre, İran Meclisinde yapılan açık oturumda ülkenin ŞİÖ’ye katılımına ilişkin tasarının ana başlıkları ve detayları görüşülerek oylamaya sunuldu.

Oylamada 237 milletvekilinin yer aldığı, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılımına ilişkin tasarının 203 kabul, 3 ret ve 4 çekimser oyla onaylandığı belirtildi.

Tasarıya göre, bölgesel kuruluşlarla ekonomik, kültürel, güvenlik ve siyasi etkileşimleri ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla İran hükümetinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye devlet statüsü kazanması için örgütün kurulmasından bugüne kadar kabul edilen 49 belgeyi imzalamasına onay verildi.

İRAN’IN ŞİÖ’YE ÜYELİK SÜRECİ

2005 yılında ŞİÖ'ye gözlemci üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 14 Eylül’de Özbekistan'ın Semerkant kentinde, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını açıklamıştı.

Abdullahiyan, "Bundan sonra çeşitli ekonomik, ticari, transit, enerji gibi işbirliklerinde yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak "Şanghay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı "Şanghay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.