İsrail, İran'ı sınırlarının ötesinde terörizmi desteklemekle suçladı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:40

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 15:40

Hükümetinin haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin yol açtığı iç tartışmanın, "düşmanlara karşı, ne zaman ve nerede olursa olsun, harekete geçmek için" İsrail'in güç ve becerisini zedelemeyeceğini savundu.

Netanyahu, Suriye'de İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edilen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 subayın öldüğü saldırıya değinmeden "İsrail'in sınırlarının ötesinde terörizmi destekleyen devletlere ağır bedel ödetiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Suriye'deki saldırısında iki subayının öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'de tepkiler nedeniyle ertelenen yargı düzenlemesinde "uzlaşı amacıyla diyalog sürecinde olduklarını" ifade eden Netanyahu, yakında başlayacak Yahudilerin "Hamursuz Bayramı"nı tebrik etti.