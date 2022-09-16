Hindistan Başbakanı Modi, ŞİÖ'ye üye devletler arasında transit erişim çağrısı yaptı

16 Eylül 2022 Cuma, 14:45

Hindistan Başbakanı Modi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerini, birbirlerine transit erişim sağlamaya ve bölge için esnek tedarik zincirleri sağlamak için bağlayıcılığı artırmaya çağırdı.

The Wire'ın haberine göre, Modi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan ŞİÖ Zirvesi kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki kriz ve pandemi, küresel tedarik zincirlerinde birçok aksamalara neden olarak dünyayı benzeri görülmemiş enerji ve gıda kriziyle karşı karşıya bıraktı" dedi.

ŞİÖ'nün Ukrayna krizinin ve Covid-19 salgınının neden olduğu aksaklıklar zemininde bölgede güvenilir, esnek ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirleri geliştirmesine ihtiyaç olduğunu belirten Modi, Hindistan'ın ŞİÖ ülkeleri arasında karşılıklı güven ve iş birliğini desteklediğini aktardı.

Modi, "ŞİÖ bölgemizde güvenilir, esnek ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirleri geliştirmeye çalışmalıdır. Bunun için daha iyi bir bağlantı gerekli olacak ve hepimizin birbirimize tam geçiş hakkı vermemiz de önemli olacak" diye konuştu.

Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,5 büyümesinin beklendiğini kaydeden Modi, bunun "dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki en yüksek oran olacağını" söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle son 3 yıldan bu yana yüz yüze yapılan ilk zirve olmasıyla dikkati çeken ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nde örgütün faaliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel ticaret hacminin artırılması, sanayi ve ulaştırma alanlarında karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeşil ekonomi, inovasyon, dijital teknolojiler, lojistik, tarım, tıp ve diğer alanlardaki ortak proje ve faaliyetleri kapsayan 30'a yakın belgenin kabul edilmesi öngörülüyor.