İran suçlamaları reddetti: Bağımsız bir harekettir

İran devlet medyası, 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısı öncesinde 500 Filistinliye ülkede özel askeri eğitim verildiğine dair ABD basınında yer alan iddiaları yalanladı.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 07:57
İran suçlamaları reddetti: Bağımsız bir harekettir
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen Nournews, Wall Street Journal'ın Hamas ve İslami Cihad üyelerinin İran'da eğitim aldığına dair iddiasının doğru olmadığını belirtti.

İsrail'in "Aksa Tufanı"nda aldığı yenilginin boyutlarını gizlemek için bu tür iddiaların ortaya atıldığını savunan Nournews, "Filistin direnişi, gücünü kanıtlamış, halk tarafından desteklenen, olgun, bağımsız bir harekettir" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, saldırıya ilişkin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılardan önceki haftalarda 500 Hamas ve İslami Cihad Hareketine mensup Filistinli direnişçilere özel askeri eğitim verdiğini iddia etmişti.


İran Hamas

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