İran, Taliban ile yaşanan anlaşmazlık üzerine Dogarun sınırını geçici olarak kapattı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 15:45

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Afganistan sınırında İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında bugün "Taliban'ın sınırda yol inşa çalışmaları başlatması üzerine" anlaşmazlık yaşandı.

Bunun üzerine Dogarun sınırı geçici olarak kapatılırken, sorunun çözümü için İran sınır muhafızları ile Afgan yetkililer arasında görüşmelerin başladığı kaydedildi.

İran ve Afganistan arasındaki kara yolu taşımacılığı için en önemli geçiş noktalarından sayılan Dogarun Sınır Kapısı, İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaleti ile Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetini birbirine bağlıyor.