Celine Dion'dan Trump'a tepki: Şarkısının izinsiz kullanımına karşı çıktı

Celine Dion, Donald Trump'ın şarkısını izinsiz kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 15:55
Celine Dion'dan Trump'a tepki: Şarkısının izinsiz kullanımına karşı çıktı
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Kanadalı sanatçı Celine Dion, seçim kampanyasında kendi şarkısını kullanan Donald Trump'a tepki gösterdi. ABD'de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Trump, Celine Dion'un 1997 yılı yapımı 'Titanik' filmi için seslendirdiği 'My Heart Will Go On' adlı şarkısını Montana'da düzenlediği mitingde kullandı. 

Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şarkının izinsiz bir şekilde kullanıldığı belirtildi. X'te yayınlanan açıklamada, şarkının kullanımının 'onaylanmadığı' belirtildi. Sosyal medya paylaşımında, "Ve gerçekten, o şarkı mı?" ifadelerine yer verildi. 



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