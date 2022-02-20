İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor
İran'da yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik tasarı meclise sunuldu.
İran'da 24 milletvekili yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik hazırladıkları tasarıyı meclise sundu. Tasarının mecliste kabul edilmesi halinde ülkede yaz saati uygulaması kaldırılacak ve 21 Mart tarihinden itibaren İran'da saatler bir saat ileri alınmayacak. Ülkede şu anda aralıksız yaz-kış saati uygulaması kullanılıyor. Meclisin onay vermesi halinde ülkede kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek.
YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Yaz saati uygulaması, herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere periyodik olarak saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Bu uygulama kapsamında genellikle, saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda bir saat geri alınır.
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