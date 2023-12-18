İran'a siber saldırı: Hizmetler saf dışı kaldı
İran'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine düzenlendiği öne sürülen siber saldırı nedeniyle birçok akaryakıt istasyonunda faaliyetin aksadığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna konuşan, İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari konuya ilişkin bilgi verdi.
Salari, "Benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında bir sorun yaşandı. Bu alanda kullanılan internet sistemini kapattık. Vatandaşlarımıza manuel olarak çevrim dışı akaryakıt hizmeti verilmektedir" dedi.
İranlı yetkili, aksaklığın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
İran Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, halkın sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istendi.
İsrail ordu radyosu da İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Adana Büyükşehir'e operasyon!
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
- Trafikte tartıştılar, tabanca ile katletti!
- Depremin ardından kritik açıklama: Ercan net konuştu!