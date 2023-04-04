İran'da 20 kız öğrenci okulda zehirlendi
İran'ın Tebriz kentindeki bir kız okulunda 20 öğrenci zehirlendi.
İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kentindeki bir kız okulunda 20 öğrencinin zehirlendiği bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Doğu Azerbaycan Acil Durum Merkezi Başkanı Asgar Caferi, basın mensuplarına konuyla ilgili bilgi verdi.
Caferi, "Tebriz'in Bagmişeh bölgesindeki bir okulda 15 yaşında 20 öğrenci solunum zorluğu ve nefes darlığı şikayetiyle Sina Hastanesine kaldırıldı" dedi.
İranlı yetkili, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
İRAN'DAKİ OKULLARDA TOPLU ZEHİRLENME VAKALARI
İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü
okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor.
Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda
uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci
zehirlendi.
İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zincan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
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