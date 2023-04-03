İran'da başörtüsü kuralının uygulanması istendi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:21

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:22

İran'ın Mazenderan eyaletinin Ramser kentinde başörtüsü kurallarına uymayanlara tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Göstericiler, "Tepkisiz kalmayalım" ve "hepimiz sorumluyuz" pankartları taşıdı.

Kentte başörtüsüne riayet etmeyen kişilerden şikayetçi olan göstericiler, Mazenderan Eyalet Valisi Muhammed Hüseyinpur'a tepki gösterdi.

Vali ile konuşan eylemcilerden biri, "Sayın Vali, siz bizim tarafımızdasınız (bunu biliyoruz). Eğer siz, bir şey yapamıyorsanız, biz müdahale edelim. (Ramazana rağmen) kentteki tüm restoranlar açık ve müşterilerin hepsi çıplak. Eğer siz müdahale etmeyecekseniz biz inisiyatif alacağız" ifadelerini kullandı.

GÖSTERİLERİ VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini adındaki kadının, ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

Yaklaşık 4 ay süren, gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, ülkede zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.