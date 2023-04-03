Milletvekiline silahlı saldırıda İran bağlantısı tespit edildi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:04

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:04

Azerbaycan’da Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa’ya yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4’ünün kimliği açıklandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin 47 yaşındaki Azer Saricanov, 40 yaşındaki Elşad Askerov, 37 yaşındaki Sebuhi Şirinov ve 53 yaşındaki Emin Aliyarov olduğu belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan şahısların İran’ı birkaç kez ziyaret ettiği kaydedildi.

Saldırıyı organize ettiği belirtilen "Hacı Azer" lakaplı Azer Saricanov’un ülkedeyken İran istihbaratı ile iş birliği yaptığı ve Azerbaycan’a döndükten sonra istihbarat servisinin mali desteğiyle hayır kurumu adı altında ticari faaliyetler yürüttüğü ortaya çıktı.

Sonraki dönemde İran’ı birçok kez ziyaret eden Saricanov’un İran istihbaratından aldığı talimatlar istikametinde saldırıyı organize etmek için çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Azer Saricanov’un talimatıyla milletvekili Mustafa’ya ateş eden Sebuhi Şirinov’un da 2017-2022 yılları arasında 15 kez İran’ı ziyaret ettiği ve orada kaldığı süre boyunca İran istihbaratı ile işbirliği yaptığı, savaş eğitimi aldığı belirtildi.

Elşad Askerov ve Emin Aliyarov’un da milletvekiline yönelik silahlı saldırının organize edilmesinde Azer Saricanov’a yardım ettiği kaydedildi.

Azerbaycanlı milletvekili Fazıl Mustafa, 28 Mart’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.