İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:50

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:09

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İsfahan eyaletine bağlı Natanz kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 10.23'te kaydedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İl Kızılay Derneği Genel Müdürü, olası hasarı araştırmak üzere ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...