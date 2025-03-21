İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İsfahan eyaletine bağlı Natanz kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 10.23'te kaydedildi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İl Kızılay Derneği Genel Müdürü, olası hasarı araştırmak üzere ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı