Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mart 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 21 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Mart'ta meydana gelen depremler...
21 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.03.21 07:26:34 36.2337 28.9275 4.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2025.03.21 06:47:33 36.6068 25.6892 14.0 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI
2025.03.21 06:46:04 36.6922 25.6618 8.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.03.21 06:45:03 36.7070 25.6440 6.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.03.21 06:10:21 40.6602 27.4805 14.6 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2025.03.21 06:09:09 38.5463 41.6137 5.0 -.- 2.4 -.- KOCAINIS-MUTKI (BITLIS)
2025.03.21 04:35:01 38.8590 26.9978 5.7 -.- 1.8 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)
2025.03.21 04:03:24 40.8128 44.1975 5.0 -.- 3.3 3.5 ERMENISTAN
2025.03.21 03:38:53 38.0842 28.9438 5.7 -.- 3.1 3.1 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2025.03.21 02:41:32 37.9942 37.5042 3.6 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.03.21 01:58:38 40.6733 27.4818 13.7 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2025.03.21 01:32:54 38.1205 36.9437 5.8 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.03.21 01:07:05 38.0538 37.4105 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.03.21 00:54:07 38.1827 38.7420 6.6 -.- 1.5 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
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