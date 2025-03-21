Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 08:55

Güncelleme: 21.03.2025 - 08:55

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Mart'ta meydana gelen depremler...

21 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.21 07:26:34 36.2337 28.9275 4.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2025.03.21 06:47:33 36.6068 25.6892 14.0 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI

2025.03.21 06:46:04 36.6922 25.6618 8.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

2025.03.21 06:45:03 36.7070 25.6440 6.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.03.21 06:10:21 40.6602 27.4805 14.6 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2025.03.21 06:09:09 38.5463 41.6137 5.0 -.- 2.4 -.- KOCAINIS-MUTKI (BITLIS)

2025.03.21 04:35:01 38.8590 26.9978 5.7 -.- 1.8 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)

2025.03.21 04:03:24 40.8128 44.1975 5.0 -.- 3.3 3.5 ERMENISTAN

2025.03.21 03:38:53 38.0842 28.9438 5.7 -.- 3.1 3.1 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)

2025.03.21 02:41:32 37.9942 37.5042 3.6 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2025.03.21 01:58:38 40.6733 27.4818 13.7 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2025.03.21 01:32:54 38.1205 36.9437 5.8 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.21 01:07:05 38.0538 37.4105 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2025.03.21 00:54:07 38.1827 38.7420 6.6 -.- 1.5 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA)