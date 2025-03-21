Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mart 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 21 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 08:55

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Mart'ta meydana gelen depremler...

21 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.21 07:26:34  36.2337   28.9275        4.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.21 06:47:33  36.6068   25.6892       14.0      -.-  4.0  4.1   EGE DENIZI                                        

2025.03.21 06:46:04  36.6922   25.6618        8.3      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.21 06:45:03  36.7070   25.6440        6.1      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.21 06:10:21  40.6602   27.4805       14.6      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2025.03.21 06:09:09  38.5463   41.6137        5.0      -.-  2.4  -.-   KOCAINIS-MUTKI (BITLIS)                           

2025.03.21 04:35:01  38.8590   26.9978        5.7      -.-  1.8  -.-   CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)                        

2025.03.21 04:03:24  40.8128   44.1975        5.0      -.-  3.3  3.5   ERMENISTAN                                        

2025.03.21 03:38:53  38.0842   28.9438        5.7      -.-  3.1  3.1   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       

2025.03.21 02:41:32  37.9942   37.5042        3.6      -.-  1.3  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2025.03.21 01:58:38  40.6733   27.4818       13.7      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2025.03.21 01:32:54  38.1205   36.9437        5.8      -.-  1.9  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2025.03.21 01:07:05  38.0538   37.4105        5.0      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2025.03.21 00:54:07  38.1827   38.7420        6.6      -.-  1.5  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)


Etiketler: #Son depremler #depremler #deprem mi oldu

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