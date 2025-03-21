AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD, Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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AA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 08:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.


Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi #sarsıntı

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