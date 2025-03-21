AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 08:14

Güncelleme: 21.03.2025 - 08:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.