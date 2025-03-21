AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD, Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-21
Saat:06:47:26 TSİ
Enlem:36.6025 N
Boylam:25.46222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7lJqk97NfL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi #sarsıntı
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