İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:15

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:15

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Fars eyaletine bağlı Dorz köyünde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Yerel saatle 09.35'te kaydedilen sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

