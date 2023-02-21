İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Fars eyaletine bağlı Dorz köyünde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:15
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Fars eyaletine bağlı Dorz köyünde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Yerel saatle 09.35'te kaydedilen sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


İran deprem

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