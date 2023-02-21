Fatih Terim, İtalyan basınına depremi anlattı! 'Birkaç saat önce ablamla konuştum'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:44

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:44

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin etkisini atlatamadan iki yeni deprem daha yaşadı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.04'te meydana gelen depremden üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin 16,7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Fatih Terim

İTALYAN BASININA KONUŞTU

Yaşanan deprem felaketi Fatih Terim'in memleketi Adana'da da hissedildi. İtalyan basınından Notizie'ye konuşan Fatih Terim, kendisinin ve ablasının iyi olduğunu belirterek, "Bu öğleden sonra iki sarsıntı daha oldu. Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi, onunla az önce telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi" sözlerini dile getirdi.

'SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

İstanbul'da yaşadığını ancak yakınları ile sürekli iletişim halinde olduğunu da aktaran tecrübeli teknik direktör, "İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile... Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim, sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

'TÜM İNSANLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM'

Deprem felaketinden etkilenen tüm insanlar için üzgün olduğunu da söyleyen Fatih Terim, "Maalesef hayat böyle, Akdeniz bölgesinde olaydan etkilenen tüm insanlar adına üzülüyorum. Maalesef bugün bu diğer kötü haber geldi" şeklinde konuştu.