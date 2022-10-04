Deprem nerede oldu? Hangi fay hattında deprem meydana geldi? Depremin büyüklüğü kaç?
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre dün gece Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem nerede oldu? Hangi fay hattında deprem meydana geldi? Depremin büyüklüğü kaç?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 19.2 km derinlikte saat 01.57’de gerçekleşti. Peki, deprem nerede gerçekleşti, depremin büyüklüğü kaç? Deprem hangi fay hattında gerçekleşti?
DEPREM NEREDE OLDU?
Dün gece meydana gelen deprem Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
DEPREM HANGİ FAY HATTINDA MEYDANA GELDİ?
Depremin ardından Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür'den dikkat çekici bir paylaşım geldi.
Görür Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizi'nde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.
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