İran'da 62 kişide 'kolera' tespit edildi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:34

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulubüne (YJC) konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 62 kişide kolera tespit edildiğini söyledi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Vakaların neredeyse tamamının ülkenin batısındaki Kirmanşah, Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Mesudifer, hastaların yarısının yakında komşu ülkelere seyahatten döndüğünü belirtti.

Mesudifer, ülkede şu ana kadar kolera hastalığından can kaybı olmadığını kaydetti.

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.