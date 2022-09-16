İran'da, ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra komaya giren Mahsa Emini öldü
İran'ın başkenti Tahran'da polis tarafından 'kıyafet kurallarına' uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 3 gün sonra yaşamını yitirdi.
İran'dan yayın yapan 'entekhab.ir' adlı haber sitesine göre, 13 Eylül'de Tahran'da 'Ahlak polisi' olarak bilinen İrşad Devriyesi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini, hayatını kaybetti.
Haberde, genç kızın ölüm haberinin yakınları tarafından doğrulandığı aktarıldı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Emini'nin hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
MAHSA EMİNİ'NİN DARP EDİLDİĞİ İDDİASI
Ülke medyasında, Emini'nin 13 Eylül'de başkent Tahran'da İrşad Devriyesi tarafından 'Başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak komaya girdiği aktarıldı. Olay kamuoyunda ve bazı siyasetçiler arasında da tepkiyle karşılandı.
Tepki üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad Devriyesi'nin Emini'yi açıklama için karakola götürdüğü ve burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin 'aniden' bilincini kaybettiği yönündeki iddiasını reddederek Emini'nin polis tarafından darp edildiğini iddia ediyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat verdi.
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