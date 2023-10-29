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İran’da ahlak polisinin darp ettiği iddia edilen çocuk hayatını kaybetti

İran'da 1 Ekim’de başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği, ancak ailesinin kaza olduğunu ifade ettiği 16 yaşındaki Armita Garawand’ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:41
İran’da ahlak polisinin darp ettiği iddia edilen çocuk hayatını kaybetti
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İran'ın başkenti Tahran'da, 16 yaşındaki Armita Garawand’ın başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda darp edildiği iddia edildi ancak  Garawand’ın ailesi olayın kaza olduğunu ifade etti. Yaşanan olayda komaya giren 16 yaşındaki Garawand’ın, 23 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşti.

İran basını Garawand’ın bu sabah tedavi gördüğü Tahran’daki Fecr hastanesinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Garawand’ın durumuna ilişkin ailesi henüz bir açıklama yapmadı.

Norveç merkezli "Hengaw" adlı insan hakları örgütü, Tahran'da geçtiğimiz 1 Ekim’de 16 yaşındaki Armita Garawand'ın başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polislerinin saldırısına uğradığını ve bu nedenle komada olduğunu iddia etmişti. Ancak, Garawand'ın ailesi olayın kaza olduğunu ifade etmişti.

Metro istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinde, 16 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla birlikte metroya bindiği, saniyeler sonra arkadaşları tarafından sürüklenerek metrodan çıkarıldığı anlar yer aldı. Görgü tanıkları ise, kız çocuğunun bayıldıktan sonra kafasını metrodaki demire çarptığını belirtti.


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