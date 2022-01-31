İran’da aslan bakıcısını öldürdü, kafesinden kaçtı
İran’ın Erak şehrindeki bir hayvanat bahçesinde dişi aslan, kendisini besleyen bakıcısını öldürdü.
İran’ın Erak şehrindeki bir hayvanat bahçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Dişi aslan kendisini beslemek için gelen hayvanat bahçesi görevlisini öldürdü.
Erak Belediye Başkanı Alireza Karimi saldırı hakkında, “Hayvanat bahçesindeki bakıcılardan biri aslanı beslemek için kafese girdi ve aslan tarafından saldırıya uğrayıp, boğularak ne yazık ki yaşamını yitirdi” açıklamasında bulundu.
KAFESİNDEN KAÇTI
Dişi aslanın bakıcısını öldürdükten sonra kafesinden kaçan diğer bir aslanla hayvanat bahçesinde 1 saate yakın dolaştığı belirtilirken, Belediye Başkanı Karimi, polis ve itfaiyenin de dahil olduğu bir ekibin 2 aslanı yakaladığını açıkladı.
Hayvanat bahçesinin saldırı anında halka açık olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- İran’da aslan bakıcısını öldürdü, kafesinden kaçtı
- Başakşehirli futbolcunun yeni adresi belli oldu
- ABD Ankara Büyükelçisi Flake'den İmamoğlu'na ziyaret
- Belözoğlu transferlere dikkat çekti
- Erdoğan açıkladı: 3 yeni destek paketi
- Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19’a yakalandı
- İspanyol çalıştırıcı oyun planını açıkladı
- İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı belada
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Fenerbahçe transferi resmen duyurdu