İran’da aslan bakıcısını öldürdü, kafesinden kaçtı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 18:09

İran’ın Erak şehrindeki bir hayvanat bahçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Dişi aslan kendisini beslemek için gelen hayvanat bahçesi görevlisini öldürdü.

Erak Belediye Başkanı Alireza Karimi saldırı hakkında, “Hayvanat bahçesindeki bakıcılardan biri aslanı beslemek için kafese girdi ve aslan tarafından saldırıya uğrayıp, boğularak ne yazık ki yaşamını yitirdi” açıklamasında bulundu.

KAFESİNDEN KAÇTI

Dişi aslanın bakıcısını öldürdükten sonra kafesinden kaçan diğer bir aslanla hayvanat bahçesinde 1 saate yakın dolaştığı belirtilirken, Belediye Başkanı Karimi, polis ve itfaiyenin de dahil olduğu bir ekibin 2 aslanı yakaladığını açıkladı.

Hayvanat bahçesinin saldırı anında halka açık olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.