İran'da bir araca SİHA saldırısı: 2 ölü
İran'ın güneydoğusunda bir araca düzenlenen SİHA saldırısında 2 kişi öldürüldü
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, güvenlik güçlerince eyalete bağlı "Şuru" bölgesinde "terör örgütü" mensuplarına ait bir araç SİHA'yla hedef alındı.
Saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü aktarılırken, "teröristler" olarak adlandırılan kişilerin hangi örgüte mensup olduğu bilgisi verilmedi.
İran'ın güneydoğusunda bulunan Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, zaman zaman silahlı ve bombalı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.
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