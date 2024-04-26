İran'da bir araca SİHA saldırısı: 2 ölü

İran'ın güneydoğusunda bir araca düzenlenen SİHA saldırısında 2 kişi öldürüldü

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:01
İran'da bir araca SİHA saldırısı: 2 ölü
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, güvenlik güçlerince eyalete bağlı "Şuru" bölgesinde "terör örgütü" mensuplarına ait bir araç SİHA'yla hedef alındı.

Saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü aktarılırken, "teröristler" olarak adlandırılan kişilerin hangi örgüte mensup olduğu bilgisi verilmedi.

İran'ın güneydoğusunda bulunan Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, zaman zaman silahlı ve bombalı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.


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