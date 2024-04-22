İran’ın hava saldırısı hakkında - Nejat Eslen
Stratejide her şey basittir; ancak,
en basit şey bile zordur. (Carl
von Clausewitz)
Sözde kurallara dayalı dünya
düzenini ve bu düzenin liderliğini
sürdürmek isteyen ABD, üç
ayrı cephede mücadele etmek
zorundadır.
Pasifik’te, asıl ve öncelikli rakip
Çin’e karşı hazırlanan cephedir.
İkinci öncelikli cephede ise ABD,
Avrupa’da Rusya’yı NATO ile
çevrelemektedir ve Ukrayna
savaşı ile bu ülkeye angaje olmuş
durumdadır. Günümüzde, ABD
için önceliği en düşük cephe ise
Ortadoğu cephesidir ve ABD, AsyaPasifik cephesinde daha güçlü
olabilmek için Ortadoğu cephesini
ihmal etmek zorundadır. Eğer,
Trump yeniden başkan seçilirse,
Asya-Pasifik cephesinin önemi
daha da artarken, Ortadoğu
cephesinin önceliği daha da
düşebilecektir.
TEHDİT OLUŞTURMA YETENEĞİ
Bu gerçeğin farkında olan
İsrail’in, ABD bölgeden çekilmeden,
asıl hedefi İran ile hesaplaşmak,
İran’ın tehdit oluşturma
yeteneğini kırmak ve bu amaçla
ABD imkanlarını da kullanarak
Hamas’a karşı sürdürülen silahlı
mücadeleyi bölgeye yaymak
istemektedir. Öncelikleri farklı olan
ABD ise savaşın yayılmasına karşı
olmakla birlikte İsrail’e desteğini
sürdürmektedir.
Enerji kaynakları ve Hürmüz boğazını kontrol eden coğrafyası ile önemli bir ülke olan İran’ın tehdit olma yeteneğini yok etmek isteyen İsrail, bu ülkenin kilit askeri liderlerini öldürerek tahrik etmekte ve Tahran’ı savaşa zorlamaktadır. Suriye’de konsolosluk binasının vurulmasından sonra İran, misilleme yaparak intikam almak istemiştir.
STRATEJİNİN RASYONELLİĞİ
Carl von Clausewitz’e göre “Savaş, ciddi amaç için ciddi bir araçtır.’’ İntikam için savaşı göze almak hatadır. İntikam, duygusal davranıştır; rasyonel düşünceyi esas alan stratejide duygusallığa yer yoktur. Siyasi amaca hizmet etmeyen veya tutarlı siyasi amacı olmayan, siyasi amacı olsa bile bu amacı gerçekleştiremeyen her askeri eylem boşadır.
İsrail etkili istihbarat sonucu elde edilen verilere göre nokta hedefleri vurarak İran’ın kilit personelini öldürmüştür. İran’ın da kapsamlı hava saldırısı yerine, benzer şekilde, nokta hedefleri vurarak misilleme yapması daha doğru bir seçenek olurdu.
Söz konusu hava saldırısından önce İran’ın, İsrail’in hava savunma sisteminin yetenekleri hakkında yeterli bilgi edinmesi ve bu sistemi siber saldırılarla çökertmesi gerekirdi. İran’ın düşük hızlı, hedefe varması saatler süren silahlı hava araçlarını bu saldırıda kullanmasının ise askeri mantığı yoktur. Bu tür saldırılar, ancak, baskın etkisi yapan, hipersonik füzelerin kitle halinde kullanılması ile mümkün olabilirdi. Eğer bu eylem, bazı çevrelerce iddia edildiği gibi anlaşma sonucunda şiddeti azaltılmış şekilde gerçekleştirilmiş bir eylem ise bu tarihe geçecek bir skandaldır.
SON SÖZ
Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz havzasında ABD, güneyinde Ortadoğu’da İsrail kaosu yaymak istemektedir. Ortadoğu’da kaosun ne zaman, nasıl sona ereceği belli değildir. Ortadoğu’nun en önemli sorunu, İsrail’in Tevrat’a dayalı yayılmacı jeostratejisidir.
Türkiye’nin Ortadoğu ile ilgili en önemli çıkarı ise bu bölgede istikrarın yeniden sağlanmasıdır. Türkiye’nin Ortadoğu jeostratejisi, bölgede istikrar için katkı sağlamak esasına göre tanzim edilmelidir.
Ortadoğu’da İran ile İsrail arasında
gelişen bu gerginlik, sözde kurallara
dayalı düzenin ve bu düzenin
kurumu Birleşmiş Milletler’in,
bölgede ve dünyada barışı sağlama
konusunda yetersiz ve yeteneksiz
olduğunu bir daha kanıtlamıştır. Bu
düzen değişmelidir.
Nejat Eslen
Emekli Tuğgeneral
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