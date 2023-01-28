İran'da bu ay 55 kişinin idam edildiği belirtildi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 15:55

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 15:55

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne (IHR) ait internet sitesinde yayımlanan raporda, İran'da 2023'te 55 kişinin idam edildiği aktarılarak, idam cezalarının Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölümünden sonra başlayan gösterilere katılan protestocuları korkutmayı amaçladığı ifade edildi.

Protestolarla ilgili şu ana kadar 4 kişinin idam edildiğinin hatırlatıldığı raporda, idam edilenlerden en az 37'sinin uyuşturucuyla ilgili suçlardan infaz edildiği belirtildi.

Raporda, en az 107 kişinin gösteriler nedeniyle idam istemiyle yargılandığı, bunlardan 19'unun da ilk derece mahkemelerinde idama mahkum edildiği kaydedildi