İran'daki protestoların ardından WhatsApp'tan yeni adım

WhatsApp tarafından yapılan konuya ilişkin açıklama şu şekilde:

“WhatsApp'ı kullanan herkesin yeni yılı kutlu olsun! 2023'ün başını özel mesajlarla veya aramalarla kutlamış olsak da birçok insanın hâlâ internet kesintileri yüzünden sevdiklerine erişme imkanından mahrum bırakıldığının farkındayız.

Bu kişilere yardımcı olmak amacıyla, bugün dünyanın her yerindeki WhatsApp kullanıcıları için proxy desteği sunmaya başlıyoruz. Böylece, bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmeye devam edebilmesi için gücü onların eline veriyoruz.

Proxy aracılığıyla bağlanmanız, WhatsApp'ın sağladığı yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesini azaltmaz. Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam eder. Bu sayede mesajlarınız iletişim kurduğunuz kişi ile sizin aranızda kalır ve proxy sunucuları, WhatsApp ve Meta dahil başka hiç kimseye görünmez.”