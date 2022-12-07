İran'da iki haftada 4 üniversitede yaklaşık 1200 öğrenci zehirlendi

07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:20

İran'da iki hafta içerisinde 4 üniversitede yaklaşık 1200 öğrencinin gıda zehirlenmesine maruz kaldığı bildirildi.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan haberde, İsfahan Teknoloji Üniversitesi, Kerec Harezmi Üniversitesi, Arak Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Allame Tebatebai Üniversitesi olmak üzere 4 üniversitedeki öğrencilerin geçen hafta zehirlenme belirtileri gösterdiği bildirildi.

Haberde, gıda zehirlenmesi yaşadıkları aktarılan öğrenci sayısının yaklaşık 1200 olduğu belirtildi.

Reformist çizgide yayın yapan "Etemad" gazetesinin konuyla ilgili haberinde de "üniversitelerin yalnızca kâr amacı güden yemek şirketlerine verdiği ihaleler sonucunda sağlıksız koşullarda hazırlanan yemekler ve kalitesiz gıdaların öğrencilerin zehirlenmesine yol açtığı" ifade edildi.

Öğrenciler ise 4 üniversitede aynı anda yaşanan olayı "şüpheli" buluyor.

İran Öğrenci Birliği'nin Telegram hesabından paylaşılan mesajda, "zehirlenme vakalarının, planlanan 3 günlük yönetim karşıtı protestolardan hemen önce meydana geldiğine" dikkat çekildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE ÜNİVERSİTELERDEKİ YANSIMALARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 2,5 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Gösteriler üniversitelere de yayılmış ve birçok öğrenci gösterilerle ilgili gözaltına alınmış, bir kısmı da tutuklanmıştı. Son günlerde ise sosyal medya üzerinden üniversiteleri de kapsayacak şekilde boykot, grev ve kepenk kapatma çağrıları yapılmıştı.