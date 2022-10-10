İran’da ‘intihar etti’ denilen 16 yaşındaki Nika öldürülmüş

10 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

İran’daki gerici rejim, dinci ve baskıcı yönetim karşıtı gençlere ve kadınlara saldırmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi gözetiminde yaşamını yitirmesi sonrası ülkede başlayan protestolarda rejimin güvenlik güçlerinin 16 yaşındaki Nika Shakarami adlı genç bir kadını da öldürdüğü ortaya çıktı.

Başkent Tahran’da hükümeti protesto gösterileri sırasında 20 Eylül’de kaybolan ve İranlı yetkililer tarafından 29 Eylül’de intihar ettiği öne sürülen Nika Shakarami’nin annesi, kızının kolluk kuvvetler tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Anne Nesrin Shakarami, yetkililerin kızlarının ölümünü 10 gün sonra haber verdiğini ve Nika’nın cesedini aileden habersiz bir şekilde morgdan çıkarıp bir köyde gömdüğünü açıkladı. Annesi, Nika’nın ölüm kayıtlarına göre kafatasının ağır hasar aldığını, başına birden fazla darbe aldığının izinin görüldüğünü de ekledi. Uluslararası basında da daha önce Nika’nın ailesinin rejim güçlerince ifadelerini değiştirmesi için tehdit edildiği yazılmıştı.

ÖLENLERİN 19’U ÇOCUK

Öte yandan İran’daki gösterilerde öldürülen prostestoculara ilişkin veriler paylaşan Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları ise gösterilerde 19’u çocuk olmak üzere 185 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Örgüt en fazla can kaybının Sistan ve Belucistan’da olduğunu da kaydetti.

GÖZALTILAR BIRAKILMAYACAK

Yarı resmi haber ajansı Tesnim’e göre, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mecit Mirahmedi ise “Bugünden itibaren ayaklanma mahallinde gözaltına alınanlar yargılanana kadar hiçbir şekilde serbest bırakılmayacak” ifadelerini kullandı. Yargılamaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını söyleyen Mirahmedi, sert ve caydırıcı cezaların verileceğini de söyledi.