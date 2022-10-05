İran'da protestoların 19. gününde yeni bir iddia ortaya atıldı 'Protestolarda ölen genç kızın cesedini çaldılar'
İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesi sonrası başlayan protestoların 19. gününde ortaya atılan yeni bir iddia gündem oldu. İran güvenlik güçlerinin protestocu bir genç kızın cesedini çaldığı öne sürüldü.
İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolardaki şiddet her geçen artıyor.
Protestolar sırasında kaybolan 16 yaşındaki Nika Shakarami'nin cesedi 10 günün ardından burnu ezilmiş, kafatası kırılmış halde ailesine teslim edildi. Ailesi Shakarami'nin cesedinin güvenlik güçleri tarafından çalındığını öne sürdü.
BBC'nin haberine göre, aileye yakın kaynaklar, İran güvenlik güçlerinin 16 yaşındaki protestocu Nika Shakarami'yi öldürdüğü ve cesedini çalıp gizlice bir köye gömdüğünü iddia etti.
Genç kızın teyzesi Atash Shakarami, "Teşhis etmeye gittiğimizde vücudunu görmemize izin vermediler, sadece yüzünü birkaç saniyeliğine görmemize izin verdiler" dedi.
Aile, çocuklarının cesedine Nika'nın 17. doğum gününde erişti.
Yüzlerce protestocu, 16 yaşındaki gencin ölümünün ardından hükümet karşıtı sloganlar atmak için toplandı.
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