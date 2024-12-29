İran'da intihar saldırısı: İstihbarat müdürü öldürüldü

İran'ın güneyinde düzenlenen intihar saldırısında ilçe istihbarat müdürü hayatını kaybetti

İran'da intihar saldırısı: İstihbarat müdürü öldürüldü
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AA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:47

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında İlçe İstihbarat Müdürü Mücteba Şehidi hayatını kaybetti.

Fars Haber Ajansı'na göre, dün akşam saatlerinde, Bender Lenge'de bir polis merkezi önünde intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda Bender Lenge İstihbarat Müdürü Şehidi hayatını kaybederken, yardımcısı yaralandı.

Olayda saldırganın da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bender Lenge Kaymakamı, olaya ilişkin açıklamasında saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.


Etiketler: #İran #intihar saldırısı

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