Rusya'dan Astana Formatı çağrısı: Türkiye ve İran ile hemfikiriz

Yayınlanma: 26.12.2024 - 13:50

Güncelleme: 26.12.2024 - 13:50

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Astana formatının Suriye'deki iktidar değişiminden sonraki mevcut aşamada faydalı bir rol oynayabileceği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Lavrov, “Astana formatı çerçevesinde 20'den fazla kez bir araya geldik. Son toplantımız 7 Aralık'ta Doha'da Suriye olaylarının hemen arifesindeydi. Türkiye ve İran'dan meslektaşlarımla ve BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Pedersen'in de katılımıyla durumu ele alma fırsatı bulduk ve halen değerlendirmelerimizi, görüşlerimizi paylaşıyoruz. Türkiye, İran ve Rusya'nın pozisyonu Astana formatının bu aşamada faydalı bir rol oynayabileceği yönündedir” dedi.

“SURİYE, LİBYA'NIN KADERİNİ TEKRARLAMAMALI”

Rusya'nın, Suriye'de iktidarın değişmesinin ardından Libya'nın kaderinin tekrarlanmamasını umduğunu kaydeden Lavrov, “Bu konuda Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Lübnan ile temaslarımız var. Hepsi de Suriye'nin, NATO'nun Libya devletini yıktıktan sonra izlediği ve hala parça parça yeniden bir araya getirilmesi gereken yolu tekrarlamamasını sağlamakla ilgileniyor. Ve şu ana kadar da pek başarılı oldukları söylenemez” diye konuştu.

Suriye'deki seçimlere tüm siyasi ve etnik grupların katılması gerektiğini ve Rusya'nın siyasi süreci kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirten Lavrov, “Önde gelen tüm ülkeler sürecin kapsayıcı olması gerektiğini vurguluyor, öyle ki Suriye halkının tüm siyasi ve etnik gruplarının seçim kampanyasına ve seçimlere katılması mümkün olsun. Bu kolay bir süreç değil, bir kez daha tekrarlıyorum, ancak BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde Astana formatı da dahil olmak üzere bu sürece yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Lavrov, Rusya'nın, Türkiye ve İran ile birlikte, bazı Arap ülkelerinin de katılımıyla, Suriye'deki tüm süreçlerin konsolide edilmesinde ve seçimlerin herkes tarafından tanınacak ve “herhangi bir soru işareti yaratmayacak” şekilde düzenlenmesinde destekleyici bir rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

“YENİ YÖNETİMLE TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Rusya'nın, Suriye'deki yeni yetkililerle temaslarını sürdürdüğünü ve bölgesel konularda diyaloga ilgi duyduğunu ifade eden Lavrov, şunları kaydetti:

“Diplomatik misyonumuz aracılığıyla yeni Suriyeli yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve büyükelçiliğimizin güvenli bir şekilde faaliyet göstermesiyle ilgili konuları görüşüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda belirli başarılar elde ettiğimiz ekonomik ve yatırım işbirliği konularında, yeni iktidar yapısı nihayet oturduğunda yeni liderlerle çalışmaya devam edebileceğimizi umuyorum. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gündemle ilgili diğer konularda da diyaloğa ilgi duyuyoruz ve hazırız.”

Lavrov, “bazı insanlar bunu istese de” Suriye'nin parçalanmasına izin vermenin mümkün olmadığını belirterek, “Suriye'nin parçalanmasına izin verilmemelidir. Bazıları bunu istiyor” diye konuştu.

İSRAİL VE ABD'YE TEPKİ

İsrail'in, Golan Tepeleri ve çevresini işgaline değinen Lavrov, “Başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlamaya çalışmamalıdır” dedi.

Lavrov ayrıca, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki ayrılıkçı eğilimleri desteklediğini belirtti.