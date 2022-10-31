İran'da Mahsa Amini protestolarına katılanlara halka açık yargılama

31 Ekim 2022 Pazartesi, 16:11

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "uygunsuz kıyafet giymesi" nedeniyle "ahlak polisi" tarafından gözaltına alınıp 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde kitlesel sokak eylemleri meydana geldi.

Tüm uyarılara rağmen eylemler sürerken, İran Devrim Muhafızları'nın komutanı, protestocuların sokağa çıkmamaları için uyardı.

Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, eylemlerin arkasında İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarının olduğunu belirtti. Toplumun birçok kesiminin bir araya geldiği eylemlerde öğrenciler ve kadınlar ön saflarda yer aldı, tepki olarak başörtülerini havada salladı ve ateşe verdi.

Tahran başyargıcı, "son günlerdeki eylemlerde güvenlik görevlilerine saldırma veya şehit etme ve kamu malına kundaklama gibi sabotaj eylemlerini yapan" yaklaşık bin kişinin davalarının, bu hafta Devrim Mahkemeleri'nde, halka açık şekilde görüleceğini belirtti.

İran hükümeti, eylemleri bastırmak için sert müdahalelerde bulunurken, aktivistlerce yönetilen HRANA haber ajansı, protestolarda şu ana kadar 44'ü reşit olmayan, 283 eylemcinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Eylemlerde 34 civarında güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

Eylemler, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana İranlı dini liderlere karşı en büyük başkaldırılardan biri oldu.