İran’da mollaya 40 yıllık öfke: Protestolar sürüyor

20 Kasım 2022 Pazar, 04:00

İran’da Mahsa Amini’nin polis gözetimi altından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar üçüncü ayına girdi. Özellikle eylemlerin 2019 yılındaki akaryakıt zammı protestlarının yıldönümüne denk geldiği 16 Kasım ise ülkenin “en zor gecesi” olarak nitelendirildi. İranlı gazeteci Golnaz Esfandiari, protestoların gidişatına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

İran’daki durumun nasıl devam edeceğini öngörebilmenin zor olduğunu belirten Esfandiari, “Daha fazla protesto göreceğiz. İran halkı, böyle bir öfkenin ve tutkunun var olduğu bir başka proteso örneğini daha önce yaşamadı. İran hükümeti ise bu protestolara geçtiğimiz dokuz haftada yaptığı gibi daha çok şiddet ile yanıt verecek. Ancak rejimin baskısı arttıkça halkın öfkesi de artacak” dedi.

Golnaz Esfandiari

DÖNGÜ SÜRECEK

Molla rejiminin baskısı devam ettiği sürece eylemcilerin daha güçlü davranacaklarına dikkat çeken Esfandiari, “Her ölen kişinin cenazesi rejime karşıtı eyleme dönüşüyor. Bu durum bir döngü içinde devam edecek gibi görünüyor” diye konuştu. Eylemleri; İran İslam Cumhuriyeti’nin 40 yıldır kaşılaştığı en büyük zorluk olarak niteleyen Esfandiari, İran liderlerinin, halkın taleplerini dinlemek için hazır olmadığına dikkat çekti. Esfandiari, “Halk, İslam cumhuriyetinde yaşamak istemiyor. Buradaki insanlar özgürce yaşayabilmek istiyor. Kısacası İran halkı sadece basit bir hayat talep ediyor” ifadelerini kullandı.

UNICEF TEPKİSİ

Gazeteci Esfandiari son olarak, protestocuların seslerini olabildiğince çok duyurmak istediğinin altını çizerek “Çocukların da aralarında olduğu 300’den fazla insan öldürüldü. Birçok insan UNICEF’in İran’da öldürülen çocuklar için neden harekete geçmediği konusunda tepki gösteriyor” dedi.

47’Sİ ÇOCUK 378 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkede süren protestolarda Norveç merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları, yapılan kanlı müdahaleler sonucunda 47’si çocuk olmak üzere 378 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İran’daki dinci rejime bağlı güvenlik güçlerinin şiddeti sonucunda ölen protestocuların cenaze törenleri hükümeti protesto eylemlerine dönüştü.

FRANSA’DAN OTOMOBİL İTHALATINI KESTİ

İran, protestolar nedeniyle diplomatik kriz içinde olduğu Fransa’ya karşı bir adım atarak Fransız otomobillerin ithalatını durdurdu. Ekonomi portalı İktisad Dünyası’nda İran Sanayi Bakanlığı sözcüsüne dayandırılan bir haberde, Fransız otomobillerinin ithalatının durdurulduğu belirtildi. Karara gerekçe olarak “Fransızların (son yıllardaki) profesyonel olmayan davranışları” gösterildi. İran’da bir hayli popüler olan Fransız otomobilleri yollardaki otomobillerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.