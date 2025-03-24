ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'nevruz' sözlerine açıklama: Çarpıtılarak siyasallaştırılmaya çalışılıyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:37

Güncelleme: 24.03.2025 - 15:41

ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de yaptığı konuşmaya ilişkin yapılan tartışmalara dair açıklama yaptı.

Yavaş'ın DEM Parti'nin Şırnak'ta düzenlediği nevruz mitingini işaret ederek "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanması DEM Parti çevrelerinde tepkilere neden olmuştu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Beştaş, Mansur Yavaş'ın sözlerine ve ardından "Kürt çocuklarına şeker dağıtılmasını bile sorun olarak gören, ayrımcılığı bu düzeyde ifade eden bir yaklaşımın karşısındayız" demişti.

''KONUŞMAM ÇOK AÇIK''

Mansur Yavaş X hesabından konuya ilişkin geniş bir metin paylaştı.

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.

Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz.

''DÜN PKK SEVDALISI BUGÜN KÜRT DÜŞMANI''

Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün “PKK sevdalısı” dediler, bugün “Kürt düşmanı” diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz.

Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım.

''KÜRT YURTTAŞLARIMIZ DA BAŞIMIZIN TACIDIR''

Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır.

Ankara’da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir.

Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz.

Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar.

Anayasa’nın 3. Maddesi açıktır: “Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”

Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı’dır.

Son olarak sonradan öğrendiğim kadarıyla engelli bir vatandaşımızı sevindiren polis memurumuzu gönülden kutluyorum.

Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik, güvenlik güçlerimizden aynı şefkati beklediğimizi de ifade etmek isterim.''