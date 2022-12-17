İran’da protestolara destek veren ünlü oyuncuya gözaltı!

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasından sonra yaşamını yitirmesine tepkiler dinmiyor. Ülkede gerilim devam ederken sosyal medyada başörtüsünü çıkarıp fotoğraf paylaşan aktris Terane Alidusti "protestoları kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 19:29
İran’da protestolara destek veren ünlü oyuncuya gözaltı!
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İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre, gözaltına alınan aktris Alidusti'ye "yanlış ve çarpıtılmış içerik yayımlamak", "isyanları kışkırtmak" ve İran karşıtı grupları desteklemek" gibi suçlamalar yöneltildi.

İranlı aktris, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı bir kişinin idam edilmesine de 8 Aralık'ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti, "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Terane Alidusti, 2016’da en iyi yabancı film Oscar’ı alan "Furuşende (Satıcı)" filmindeki rolü ile dünya çapında ün kazanmıştı.


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