İran'da protestolara direnen boksörün vücudundan 200 saçma çıkarıldı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 08:11

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 08:12

İran protestolarında çıplak şekilde polise direnip vurulan boksör Morovati, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'e yaşadıkladını anlattı.

Independent Türkçe'deki habere göre Morovati, güvenlik güçlerine yaklaşarak protestoculara karşı daha sakin davranmalarını istediğini söyledi.

26 yaşındaki İranlı boksör, göstericilere sert şekilde müdahale eden görevlilere "Buradakilere acımasızca davranıyorsunuz, yaptığınız insanlık dışı" dediğini belirtti.

Morovati, bu sırada güvenlik güçlerinin hiçbir uyarı yapmadan kendisine biber gazı ve copla saldırmaya başladığını savundu.

İran'ın Senendec kentinde, Ekim ayında yaşanan olayda, boksörün elinde bıçakla güvenlik görevlilerine meydan okuduğu görüntüler viral olmuştu.

Morovati, kendini savunmak amacıyla bıçak çıkardığını söyledi.

Morovati, "Beni önce çok yakın mesafeden pompalı tüfekle vurdular, sonra da bacaklarıma iki el ateş ettiler" dedi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan boksör, acil yardım servisindeki müdahaleyle kurtuldu.

Morovati, bir bacağındaki ana damarın yırtıldığını ve pompalı tüfek mermisindeki saçmaların akciğerini deldiğini söyledi. Boksör, doktorların ameliyatta vücudunun farklı yerlerinden yaklaşık 200 tane saçma çıkardığını ifade etti.

Yaklaşık bir ay tedavi gören boksör, 23 Ekim'de güvenlik güçleri tarafından hastaneden çıkarılıp tutuklandı.

Morovati'yi ameliyat ettiğini söyleyen ve kendisini Navabi diye tanıtan doktor, 10 sivil polisle 20'ye yakın silahlı askerin hastaneyi basıp boksörü götürdüğünü belirtti.

Yaraları tam iyileşmediği için hapishanede çok acı çektiğini anlatan boksör, ailesinin ve hastanedeki doktorların talepleri üzerine askeri hastaneye nakledildiğini belirtti.

Morovati, bu sırada hakkında idam istemiyle dava açıldığını söyledi. Boksör, askeri hastaneden taburcu edildikten sonra ülkeden kaçtığını belirterek, "Dağları ve çölleri geçerek ülkeden çıktım. Ağır kanamam vardı ve cidden çok kötü durumdaydım" dedi.

Yaraları nedeniyle artık boksu sürdüremeyeceğini söyleyen Morovati, İran halkının cesurca mücadele ettiğini belirterek, "Halkım ve ülkem için canımı bin kez feda ederim" dedi.