Havada panik anları... Yolculardan Türk Hava Yolları'na tepki

İstanbul-Van seferi yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağı, Van Ferit Melen Havaalanı yerine Diyarbakır Havalimanı’na indi.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:05
Havada panik anları... Yolculardan Türk Hava Yolları'na tepki
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Akşam saat 17.30 sayılı İstanbul-Van uçağı hava muhalefeti nedeniyle Van Ferit Melen Havaalanı'na iniş gerçekleştiremedi.

UÇAK BİRKAÇ KEZ TÜRBÜLANSA GİRDİ

Yaklaşık iki saat havada kalan uçağın birkaç kez türbülansa girmesi ve yere iniş yapamaması uçakta paniğe neden oldu.

Uçağın sallanması sırasında bağıran, ağlayan yolcular, uçağın Diyarbakır Havalimanı'na inmesi sonrasında derin bir ’oh’ çekti.

YOLCULARDAN THY'YE TEPKİ

Havalimanında özellikle Türk Hava Yolları yetkililerinin kendileri ile ilgilenmemesi ve gereken müdahalenin yapılmamasına kızan yolcular, bu duruma tepki gösterdi.

Yolcular, yetkililerin bu duruma gereken yaptırımları uygulamasını istediler.


THY Türk Hava Yolları

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