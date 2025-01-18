İran'da Yargıtay hakimlerine suikast

İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İran'da Yargıtay hakimlerine suikast
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AA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 12:19

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim yaşamını yitirdi.

Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.


Etiketler: #İran #yargıtay

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