İran'dan Avrupa'ya uçuşlar yeniden başlıyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:58

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Purferzane, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Purferzane, "Avrupa uçak seferleri 31 Ocak günü Tahran-Paris seferiyle yeniden başlayacaktır" dedi.

İranlı yetkili, söz konusu yolculuğun Iran Air Tours hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB), İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara 14 Ekim 2024'te yaptırım kararı almıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, bu karardan bir gün sonra yaptığı açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin, Avrupa ülkelerine uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.