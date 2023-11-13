İran'dan ABD açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Devrim Muhafızları'nın "gücünün zirvesinde" olduğunu ve Gazze'de her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin IRNA'ya konuştu.
Hacızade, Devrim Muhafızları'nın "gücünün zirvesinde" olduğu için ABD'nin İran'ı tehdit edemeyeceğini ve Filistin konusunda İran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirterek, savaşın boyutunun artmasının ihtimal dışı olmadığını söyledi.
Hacızade, "Filistin'in zaferi, İsrail'in suç teşkil eden operasyonları yüzünden kaybedilemez. ABD'nin İran'a yönelik tehdidine gelince, İslam Cumhuriyeti kimsenin onu tehdit edebileceği bir durumda değildir: Biz gücümüzün zirvesindeyiz" dedi.
Dünyanın gelecekte "Filistinli savaşçılar" için büyük bir zafere tanık olacağını belirten Hacızade, Gazze meselesinin artık bir dünya meselesi haline geldiğini ve Hizbullah'ın da bu çatışmaya katıldığını kaydetti.
Hacızade ayrıca, "İran her türlü senaryoya hazırdır" ifadelerini kullandı.
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